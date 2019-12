Co kryje się za bulwersującą znajomością papieża? Wybranowski zapowiada nowe "Do Rzeczy"

– Skoro jutro jest poniedziałek, to do kiosków trafi nowy numer tygodnika "Do Rzeczy". A w nim bardzo mocno polecam okładkowy temat "Sekrety papieża Franciszka" – zachęca Wojciech Wybranowski.

– W oczach świata papież Franciszek jest papieżem lewicowym. Przyznam, że nie lubię takich politycznych klasyfikacji w Kościele. Często rozdzielają one i przeciwstawiają sobie sprawy, które w nauczaniu i życiu katolickim są połączone, a jedynie reprezentują inne akcenty tej samej nauki. Co jednak zrobić, kiedy dowiadujemy się, że papież wyraża swoją sympatię wobec komunistów? Czy na poglądy papieża, wpływ większy, niż myślimy, miała młodzieńcza przyjaźń z komunistką? – zastanawia się Tomasz Rowiński w artykule „Wszystkie ideologie Franciszka”.