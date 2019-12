Wstrząsający mord na Śląsku. 18-latek zabił siekierą rodziców i 7-letniego brata

Dramat rozegrał się w nocy z niedzieli na poniedziałek. 18-letni Marcel C. poinformował policję, że ktoś włamał się do jego rodzinnego domu i zamordował jego rodziców oraz brata. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce i zaczęli przesłuchanie, młody mężczyzna przyznał się do popełnienia tej zbrodni. Okazało się, że chłopak zabił 48-letnich rodziców i 7-letniego chłopca siekierą.

18-latek wskazał policjantom miejsce, gdzie zakopał siekierę i zakrwawione ubrania. Policja i prokuratura wyjaśniają dokładne okoliczności tej tragedii i przesłuchują świadków. Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza.

Według RMF FM, 18-letni Marcel uczył się w liceum. Znajomi opisują go jako cichego i spokojnego chłopaka.

Jak podaje Polsat News, Marcel C. prawdopodobnie w poniedziałek usłyszy zarzuty.