Liberalizacja aborcji? Hołownia: Zwróciłbym ustawę do ponownego rozpatrzenia

Szymon Hołownia oficjalnie ogłosił wczoraj start w wyborach prezydenckich.– Dlaczego Teatr Szekspirowski? Żeby skończyć to hamletyzowanie – kandyduję, czy nie kandyduję. Dlaczego Gdańsk? Bo to dobre miejsce, żeby coś zacząć (...) Bo tutaj rok temu coś pękło, kiedy widzieliśmy, jak na scenie największej fabryki dobra w tym kraju, Polak zabija Polaka – wyjaśnił. Szymon Hołownia w rozmowie, która ukaże się w nadchodzącym numerze "Tygodnika Powszechnego" został zapytany o ewentualną ustawę liberalizującą ochronę życia. – Zwróciłbym ją Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Nie po to, żeby ją "uwalić". Po to, żeby zapytać, czy Sejm jest pewien tego, co robi. Jeśli będzie pewien, jeśli będzie stało za nim poparcie takiej części społeczeństwa, które pozwoli na ponowne uchwalenie ustawy, konstytucja nie zostawi wyboru: prezydent musi ją podpisać – deklaruje.