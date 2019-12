Wpadka Nowickiej po pytaniu o skład rządu. Dziennikarz nie krył zaskoczenia

Podczas rozmowy okazało się, że poseł nie wie, kto jest szefem ministerstwa rodziny. Zaskoczenia tym faktem nie krył prowadzący rozmowę Marcin Zaborski, który zaczął dopytywać poseł o innych ministrów.

– Strasznie trudno odpowiedzieć na pytanie, czego się nie wie, bo gdyby człowiek wiedział czego się nie wie, to by wiedział czego nie wie – starała się bronić poseł.

– Zaskoczyła mnie pani, że nie zna nazwisk ministrów – stwierdził w pewnym momencie dziennikarz.

– To chyba nie tyle o mnie świadczy. Myślę, że gdyby każdego posła przepytać na tę okoliczność, to miał by problemy i to nawet posłów PiS-u. Na razie jeszcze niczym się nie wsławili. Ja nie muszę znać całej listy w przypadku, kiedy rząd tak naprawdę nie zaczął swojego działanie – oceniła poseł lewicy.