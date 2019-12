Praca za 114 tys. miesięcznie? CPK szuka prezesa

Centralny Port Komunikacyjny, według planów rządu, ma być jednym z największy lotnisk w Europie. Po ukończeniu pierwszego etapu budowy, Port ma obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. Po ukończeniu całości budowy – planowo ma to być w 2027 roku, lotnisko ma obsługiwać do 100 mln pasażerów. Specustawę, która określa między innymi zasady i warunki przygotowania oraz realizowania inwestycji, prezydent Andrzej Duda podpisał w czerwcu 2018 roku.

CPK szuka prezesa

W listopadzie premier Mateusz Morawiecki powołał Marcina Horałę (PiS) na stanowisko sekretarza stanu i powierzył mu obowiązki pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wcześniej funkcję pełnomocnika rządu ds. CPK pełnił Mikołaj Wild, który obecnie jest p.o. prezesa CPK. Według informacji money.pl to właśnie Wild będzie nowym prezesem Centralnego Portu Kominikacyjnego.

– Jak ustalił Fakt, wynagrodzenie prezesa opiewa na bajońską sumę – 114 tys. zł brutto miesięcznie. To prawie sześć razy tyle, ile zarabia prezydent Andrzej Duda, który musi zadowolić się pensją ok. 20 tys. zł brutto – podaje "Fakt".