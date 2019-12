Chiny, Indie i Brazylia przed Polską. Raport ws. walki ze zmianami klimatycznymi

Badanie "The Climate Change Performance Index" analizuje zmiany, jakie co roku wprowadzają największe gospodarki świata w ramach walki z globalnym ociepleniem. W opublikowanym we wtorek zestawieniu znalazła się Polska. Na którym miejscu?

Autorzy raportu tworzą go na podstawie czterech kategorii: redukcja emisji dwutlenku węgla, energetyka odnawialna, konsumpcja, polityka. W porównaniu z ubeigłorocznym rankingiem, Polska spadła o 9 pozycji. Obecnie zajmuejmy 50. miejsce – najgorsze wśród wszystkich państw EU. "Lokalni eksperci krytykują plany otwarcia nowych kopalń węgla. Unijni eksperci krytykują sprzeciw Polski wobec pakietu klimatycznego" – czytamy w raporcie. Jednocześnie wskazano na pozytywne aspekty – wzrost świadomości problemu w społeczeństwie, czy powstanie ministerstwa klimatu. "Krajowi eksperci przewidują, że restrukturyzacja sektora energetycznego i przemiany ekonomiczne w regionach zależnych od węgla będą trudnym tematem" – dodano w dokumencie. Autorzy raportu postanowili nie umieszczać żadnego z państw na pierwszych trzech pozycjach, bo nikt nie spełnia celów porozumień paryskich, które zakładają, że globalne ocieplenie nie przekroczy 2 stopni Celsjusza. Na czwartym miejscu jest Szwecja. Kolejna jest Dania i Maroko.