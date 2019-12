ABW sprawdza poświadczenia bezpieczeństwa Banasia. Żaryn: Chodzi o 2016 rok

W poniedziałek 2 grudnia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła kontrolne postępowanie sprawdzające dotyczące prezesa NIK Mariana Banasia. Chodziło o jego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych.

Teraz do sprawy odniósł się rzecznik ministra Mariusza Kamińśkiego. – Marian Banaś po raz ostatni otrzymał od ABW poświadczenia bezpieczeństwa w 2016 r. I to tych poświadczeń bezpieczeństwa dotyczy postępowanie ABW – powiedział dziennikarzom Stanisław Żaryn. Czy w 2016 toku służby nie miały wątpliwości, że należy Banasiowi przyznać poświadczenia bezpieczeństwa? – Marian Banaś otrzymał wtedy poświadczenie bezpieczeństwa, co oznacza, że dawał rękojmię zachowania tajemnicy – wskazał rzecznik.

– Taka sytuacja występuje w przypadku Mariana Banasia, dlatego też w ABW toczy się postępowanie kontrolne dotyczące tych dokumentów, które zostały wydane przez ABW. Taka kontrola zawsze wynika z nowych informacji dotyczących osoby, która takie poświadczenia otrzymała wcześniej – tłumaczył Żaryn.

– To postępowanie, które jest prowadzone przez ABW dotyczy tych uprawnień, które indywidualnie Marian Banaś otrzymał w drodze decyzji ABW (...) Prezes NIK posiada z mocy ustawy uprawnienie zapoznawania się z materiałami niejawnymi – dodał.