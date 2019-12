18-latek zabił siekierą rodziców i brata. Nowe fakty ws. makabrycznej zbrodni

Dramat rozegrał się w nocy z niedzieli na poniedziałek. 18-letni Marcel C. poinformował policję, że ktoś włamał się do jego rodzinnego domu i zamordował jego rodziców oraz brata. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce i zaczęli przesłuchanie, młody mężczyzna przyznał się do popełnienia tej zbrodni. Okazało się, że chłopak zabił 48-letnich rodziców i 7-letniego chłopca siekierą. 18-latek wskazał policjantom miejsce, gdzie zakopał siekierę i zakrwawione ubrania. Policja i prokuratura wyjaśniają dokładne okoliczności tej tragedii i przesłuchują świadków.

Maturzysta opisał przebieg zbrodni i ujawnił motywy. Prokuratura na razie ich nie ujawnia. Tymczasem portal Fakt24.pl ustalił, że chodziło o konflikt z rodzicami. 18-latek był zły, że ograniczają jego wolność i każą mu się przyłożyć do nauki. Za ukradzione 10 tys. zł miał zamiar uciec za granicę i zacząć tam nowe życie.

We wtorek prokuratura postawiła chłopakowi trzy zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. – W przypadku rodziców podejrzany dokonał zabójstwa w celu uzyskania korzyści majątkowych, ponieważ zabrał z domu około 10 tys. złotych. Po zabójstwie spalił ubrania za domem. Schował też siekierę i pieniądze. Potem wrócił do domu, upozorował włamanie i wezwał policję, tłumacząc, że on sam schronił się przed włamywaczami – mówi cytowany przez Fakt24.pl Tomasz Orepuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.