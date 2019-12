Kolejna awaria w Warszawie. Zaskakujące słowa Trzaskowskiego na konferencji

W środę rano przy ulicy Powsińskiej (na skrzyżowaniu Idzikowskiego i Gołkowskiej) na Mokotowie doszło do awarii ciepłowniczej. Jak podaje TVP Info zgłoszenie o awarii wpłynęło do straży pożarnej ok. godz. 9.45. Część skrzyżowania została zablokowana, a kierowcy stanęli w korku.

W związku z sytuacją prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy.

„Moim zadaniem jest zarządzanie miastem”

Podczas konferencji prasowej prezydent stolicy poinformował, że trwają prace nad naprawieniem awarii. Więcej informacji popołudniu poda firma Veolia Energia Warszawa, odpowiedzialna za naprawę awarii.

Prezydent Trzaskowski poinformował także, że w wyniku awarii ranne zostały dwie osoby. Jeden z poszkodowanych to pracownik elektrociepłowni gdzie miało dojść do wycieku gorącej wody. Obie poszkodowane osoby trafiły do szpitala.

Polityk zapytany o powód awarii w Warszawie, które jak zwracają uwagę internauci, jest już kolejną taką sytuacją w ostatnich miesiącach, zdenerwował się i stwierdził, że nie będzie odpowiadał na komentarze w internecie.

– Nie komentuje komentarzy internetowych, tylko rozmawiam z państwem. Informuję na temat tego co się naprawdę dzieje – mówił Trzaskowski. – Moim zadaniem jest zarządzanie miastem, a nie komentowanie tego, co dzieje się na Twitterze – dodał polityk.