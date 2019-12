"Wstrzymajcie się od orzekania". Poseł PO apeluje do sędziów Izby Dyscyplinarnej

– Mogę przyłączyć się do apelu I Prezes Sądu Najwyższego i stanowiska, że nie powinno się doprowadzać do jeszcze większego chaosu prawnego. To, co dzieje się w Izbie Dyscyplinarnej, która w całości została ukształtowana przez neoKRS, prowadzi tylko i wyłącznie do pogłębienia się tego chaosu prawnego – mówił Borys Budka.

– Gorąco apeluję o to, by sędziowie Izby Dyscyplinarnej wstrzymali się od orzekania do czasu podjęcia rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy. Mam nadzieję, że do tego apelu się przychylą – zaznaczył szef klubu parlamentarnego KO.

Według Budki orzekanie przez sędziów, którzy "nie są niezawiśli i nie spełniają konstytucyjnych i europejskich standardów" wiążę się z niebezpieczeństwem, że ich wyroki będą nieważne. Polityk PO zaznaczył, że czasu zbadania przez SN, czy sposób wyboru sędziów, w tym sędziów SN przez nową Krajową Radę Sądownictwa jest zgodny z polską konstytucją i z normami prawa unijnego, sędziowie Izby Dyscyplinarnej powinni wstrzymać się od orzekania. – Zgodnie ze stanowiskiem prezes Sądu Najwyższego – powiedział Budka.