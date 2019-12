Ochrona dzieci przed pornografią. Premier przyspiesza procedowanie projektu

Dostęp do treści pornograficznych stał o wiele łatwiejszy odkąd wśród dzieci uzyskały łatwiejszy dostęp do internetu. Aż 92 proc. dzieci trafiło na pornografię za pośrednictwem sieci, z czego 79 proc. trafiło na nią za pomocą smartfonów. Co gorsze, w obecnej chwili dzieci nic nie chroni przed pornografią. Portale internetowe de facto nie stosują żadnych zabezpieczeń, wystarczy że nieletni zaznaczy, że ma skończone 18 lat i może wejść na dowolną witrynę.

Przepisy opracowane przez zespół wprowadzają m.in, definicję „kwalifikowanych treści pornograficznych”, jak również ustanawiają instytucję współregulatora, w ramach którego mają być reprezentowane różne organizacje chroniące dzieci, organizacje przedsiębiorców czy też podmioty zajmujące się ochroną prawa do prywatności. Nowa instytucja ma wskazywać, które podmioty naruszają przepisy oraz apelować do odpowiednich placówek o podjęcie działań w celu ochrony nieletnich. Urszula Sowińska, członek zarządu Stowarzyszenia Twoja Sprawa stwierdziła, że przy pracach zespołu brano pod uwagę takie wartości jak wolność gospodarcza, wolność słowa czy prawo do prywatności. Podkreślono, że przepisy mają one na celu wyłącznie ochronę dzieci i nie ograniczają dostępu do pornografii osobom dorosłym.

Na swojej stronie internetowej Stowarzyszenie Twoja Sprawa umieściło projekt przepisów.

Premier Mateusz Morawiecki zaznacza, że rodzina to podstawa naszego społeczeństwa. "W związku z pojawiającymi się inicjatywami społecznymi mającymi chronić dzieci poproszę radę ds. rodziny o opinię i spotkanie w poniedziałek" – napisał szef rządu na Twitterze.

W skład Rady Rodziny wchodzi 14 osób. Ma na celu wspierać i inicjować działania na rzecz promowania kultury prorodzinnej oraz promować tradycyjną rodzinę, wyznaczać kierunki działań, których celem jest poprawa sytuacji demograficznej w Polsce. Jednocześnie organ ma przestawiać ministrowi rodziny propozycję rozwiązań w zakresie polityki demograficznej w Polsce.