Ekoterrorysta wysadził blok. Jest akt oskarżenia

Przypomnijmy, że 17 lipca ub. roku strażacy otrzymali zgłoszenie o dwóch eksplozjach w powstającym budynku wielorodzinnym w Bielsku-Białej. W gruzowisku znaleziono butle z gazem propan-butan. Szybko ustalono, że ktoś celowo doprowadził do eksplozji. Straty oszacowano na ponad 1,2 mln zł. Kilka miesięcy wcześniej na tej samej budowie nieznany sprawca podpalił sprzęt budowlany.

Ekspertyzy biegłych i policyjnych specjalistów m.in. od cyberprzestępczości pozwoliły ustalić, że sprawcą jest Mateusz H., student kilku śląskich uczelni. 29-latek został zatrzymany 25 lutego 2019 r. przez antyterrorystów z CBŚP. Po zamachu mężczyzna wysłał do mediów apel, w którym jako „Brygada Wschód” domagał się przywrócenia terenu do stanu przed inwestycji, grożąc kolejnymi atakami.

3 grudnia prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej akt oskarżenia przeciwko studentowi. Mateusz H. odpowie za popełnienie łącznie dwudziestu przestępstw, w tym sprowadzenie zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać eksplozji materiałów łatwopalnych oraz usiłowania spowodowania zawalenia kolejnych dwóch budynków mieszkalnych, powodując szkodę w mieniu inwestora w kwocie co najmniej 1,2 miliona złotych. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Wobec oskarżonego nadal stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.