Kempa: Wiem, że jest zlecenie na mnie

NIK opublikował raport, w którym zwrócono uwagę na szereg nieprawidłowości w programie "Praca dla więźniów". "Najwyższa Izba Kontroli wykryła liczne nieprawidłowości w finansowaniu inwestycji i remontów realizowanych ze środków publicznych" – poinformowano na wtorkowej konferencji prasowej. W związku z wynikami kontroli programu "Praca dla więźniów" NIK podjęło decyzję o skierowaniu 16 zawiadomień do prokuratury. 8 z nich już zostało złożonych, pozostałe są w przygotowaniu.

Politycy z obozu rządzącego przekonywali, że zarzuty są absurdalne i polityczne. W podobnym tonie wypowiedziała się Beata Kempa w rozmowie z Telewizją Polską.

– Jestem oburzona atakiem Mariana Banasia na Patryka Jakiego – oświadczyła polityk w TVP Info.

Jej zdaniem mają zostać wydane kolejne "zlecenia". Jedno z nich dotyczy ponoć jej samej. – NIK to zbyt poważny organ konstytucyjny, nie można go wykorzystywać do prymitywnej, brutalnej walki politycznej. Przestrzegam przed tym. Wiem, że są kolejne zlecenia, wczoraj dostałam taki sygnał. Zlecenie również na mnie – mówiła polityk.

