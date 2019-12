Kolejny mocny plan Mariana Banasia. Ostatecznie odetnie się od Kaczyńskiego?

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś buduje własny ośrodek władzy. W ten sposób chce odciąć się od decyzji partii rządzącej i umocnić swoje wpływy.

W ubiegłym tygodniu szef NIK oświadczył, że był skłonny podać się do dymisji, ale stał się "przedmiotem brutalnej gry politycznej". Z kolei w poniedziałek urzędnicy Izby opublikowali raport uderzający we flagowy program Ministerstwa Sprawiedliwości pod tytułem "Praca dla więźniów". Politycy PiS ocenili to jako zemstę ze strony Mariana Banasia - mimo, że kontrola programu rozpoczęła się jeszcze za czasów poprzedniego szefa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Jak tymczasem informuje "Rzeczpospolita", Banaś zaczął budować własne centrum i gromadzić zwolenników. Dziennik pisze o "krążących po Warszawie" doniesieniach, że szef NIK "nie jest już sam".

Widać, że szykuje plan - podaje "Rz", zwracając jednocześnie uwagę, że ostatnie miesiące związane z zamieszaniem wokół jego osoby, zbudowały go jako personę publiczną. Sensacyjne oświadczenia i sygnały, które wysyła Marian Banaś, mogą przysłonić kampanię prezydencką Andrzeja Dudy.