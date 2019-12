Edmund Janniger odpowiada na publikację Onetu. "To drażni wrogów Macierewicza"

Przypomnijmy, że w niedzielę na portalu Onet opublikowano tekst Andrzeja Stankiewicza, który dotarł do rozliczeń Polskiej Fundacji Narodowej z amerykańską firmą White House Writers Group. Część wydatków dotyczyła Antoniego Macierewicza i jego byłego już współpracownika, Edmunda Jannigera. Portal znalazł m. in. transakcję dotyczącą podróży i hotelu, w którym w USA miał nocować Janniger. Były szef MON przebywał wtedy na organizowanej przez PFN do Chicago konferencji "Polska i USA w obronie wolności: od pokonania komunizmu do zachowania suwerenności narodowej" i - według informacji jego adwokata - zabrał Edmunda Jannigera ze sobą. Jak podaje Onet, przelot do USA i zakwaterowanie młodego działacza miały kosztować PFN w maju 6 tys. 284 dolary, czyli niemal 25 tys. zł. Hotel to koszt ponad tysiąc dolarów (niemal 4 tys. zł), a bilet lotniczy - 5 tys. 280 dolarów (ponad 20 tys zł).

Teraz Edmund Janniger postanowił odnieść się do publikacji Onetu i zapowiedział kroki prawne.

"Tylko dla PO (Sowa i Przyjaciele) 35,000 zł na picie i jedzenie dla jednej lub dwóch osób jest normą. Kwota przeznaczona na mój lot i nocleg to $1,702, z funduszy WHWG, nie PFN. Od lat wrogów Antoniego Macierewicza drażni moja współpraca z nim, bo m. in. dzięki publikacjom w Newsmax, jednym z najbardziej opiniotwórczych portali w #USA, pokazuję co naprawdę dzieje się w Polsce i jaki jest dorobek A. Macierewicza" –wskazał w jednym z wpisów na Twitterze. W kolejnym dodał: "Za kłamstwa i oszczerstwa A. Stankiewicz oraz politycy PO staną przed sądem, kroki prawne zostają podjęte".

Wcześniej, w niedzielę, informacje podane przez Onet skomentował także drugi zainteresowany, Antoni Macierewicz. "Wczoraj w wydaniu PO byłem Stalinem, dzisiaj według Onetu szastam kasą jak szejk arabski… Brednie. Wierzba zdębiała. Dąb się zaperzył. Jeż się okocił, a kot najeżył" – stwierdził były szef MON.