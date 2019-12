Marian Banaś uhonorowany Krzyżem "Zasłużony dla KPN". "Polska jest mu to winna"

Informację o odznaczeniu Mariana Banasia podano na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli. Członkowie zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja Owsianego (IHOO), Zbigniew Andrzej Adamczyk i Krzysztof Lancman, podkreślili w uzasadnieniu, że Krzyż to forma upamiętnienia tego, co Banaś "robił w trudnych latach i co Polska jest mu winna". Wyróżnienie Banasia ma być także wyrazem uznania dla jego działalności i w przeszłości, i obecnej.

Krzyż "Zasłużony dla KPN" został ustanowiony z okazji 100-lecia Niepodległości i 40-lecia powstania Konfederacji Polski Niepodległej. Osoby nim uhonorowane to ludzie zasłużeni dla podziemnego ruchu niepodległościowego z czasów PRL.

Oprócz Krzyża przedstawiciele zarządu IHOO wręczyli prezesowi Marianowi Banasiowi także okolicznościowy znaczek, wyemitowany przez Pocztę Polską z okazji 40-lecia KPN.

Obecny szef NIK w latach 1979-1981 działał w szeregach Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Konfederacji Polski Niepodległej. W 1985 roku współtworzył też Polską Partię Niepodległościową – zaznacza NIK.