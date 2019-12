Zgwałcił Polkę na oczach jej męża, a jego brutalnie pobił. Jest decyzja włoskiego Sądu Najwyższego ws. Kongijczyka

W nocy z 25 na 26 sierpnia 2017 roku na plaży we włoskim Rimini czterech mężczyzn zaatakowało parę młodych Polaków. Kobieta została przez nich brutalnie zgwałcona, a mężczyzna pobity. Napastnicy pobili także oraz zgwałcili młodego Peruwiańczyka.

Szybko ustalono, że sprawcy to imigranci z północnej Afryki. Ostatniego z nich – lidera gangu, włoska policja zatrzymała w niedzielę, 3 września. To Kongijczyk Guerlin Butungu, który przyznał się do winy.

Dziś włoski Sąd Najwyższy odrzucił jego odwołanie od wyroku. W listopadzie 2017 roku sąd pierwszej instancji skazał go na 16 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten w ubiegłym roku utrzymał sąd apelacyjny w Bolonii, dziś - Sąd Najwyższy.