"Sukces premiera", "pierwszy raz od 20 lat", "wielkie zwycięstwo". Komentarze po decyzjach szczytu w Brukseli

W trakcie szczytu Rady Europejskiej w Brukseli, państwa członkowskie porozumiały się ws. wyznaczenia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zmiany klimatu są bowiem jednym z głównych zagadnień trwającego szczytu.

Polska jako jedyny kraj Unii nie będzie zobowiązana do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jak tłumaczył Morawiecki, zgodnie z ustaleniami, cała UE popiera cel neutralności klimatycznej do 2050 – ale jednocześnie Polska może ten cel osiągnąć w dłuższym czasie. – Do konkluzji szczytu UE wpisana została zasada, że Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej – podkreślił Morawiecki.

"PIERWSZY RAZ OD 20 LAT! pojawił się wyjątek w konkluzjach szczytu Rady Europejskiej. Premier Morawiecki w ciężkich negocjacjach ustalił zwolnienie dla PL od unijnego zobowiązania do neutralności klimatycznej do 2050! Komentatorzy w UE: kolejna zakończona sukcesem szarża Mateusza Morawieckiego" – napisał na Twitterze Michał Dworczyk.

W sieci pojawiło się wiele komentarzy chwalących korzystne negocjacje premiera.