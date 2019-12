Ogromne podwyżki opłat za odbiór śmieci w Warszawie. Trzaskowski: To wina PiS-u

"Sukces premiera", "pierwszy raz od 20 lat", "wielkie zwycięstwo". Komentarze po decyzjach...

Polska jako jedyny kraj Unii nie będzie zobowiązana do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku – to wynik negocjacji z udziałem premiera Morawieckiego, podczas szczytu Rady Europejskiej. W sieci pojawiło się wiele pozytywnych...