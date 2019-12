Müller: Niektórzy sędziowie próbują doprowadzić do chaosu w wymiarze sprawiedliwości

– Złożyliśmy jako posłowie PiS, Solidarnej Polski, Zjednoczonej Prawicy projekt ustawy o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych, a także Sądzie Najwyższym i innych ustaw – poinformował wczoraj wieczorem Jan Kanthak. Poseł podkreślił, że jest to "odpowiedź na działania, które podejmuje część środowiska sędziowskiego, które samo nazwało się nadzwyczajną kastą". CZYTAJ WIĘCEJ

"To propozycje zaczerpnięte z porządków prawnych dużych krajów UE"

O nowelizacji ustawy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym mówił dzisiaj w „Kwadransie politycznym” TVP1 rzecznik rządu Piotr Müller.

– Niestety niektórzy sędziowie faktycznie próbują doprowadzić do chaosu w wymiarze sprawiedliwości, natomiast te propozycje, które zostały wczoraj przedstawione, to propozycje zaczerpnięte z porządków prawnych dużych krajów UE – tłumaczył Müller w rozmowie z Dorotą Łosiewicz.

– Jeżeli pani sędzia Morawiec (Beata Morawiec, krytycznie wypowiadająca się o nowelizacji– red.), twierdzi że to są szykany, to w takim razie szykanami są przepisy, które obowiązują we Francji i w Niemczech. Jak rozumiem, tam nikt takich zarzutów nie podnosi. My chcemy uregulować jednoznacznie sytuację w ramach wymiaru sprawiedliwości. Nie dopuszczać do sytuacji, w której jeden sędzia może mówić, że drugi nie jest sędzią, bo to doprowadzi do chaosu – podkreślił polityk.