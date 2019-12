Tomasz Lis w szpitalu. "Przede wszystkim trzeba bardzo chcieć wrócić do zdrowia"

Dziennikarz i red. nacz. "Newsweeka" Tomasz Lis na początku tygodnia trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Chociaż oficjalnie nie potwierdzono z jakiego powodu dziennikarz znalazł się w szpitalu, media podają, że przeszedł udar. Wiadomo, że Lis przebywa na oddziale intensywnej terapii. W najbliższym czasie czeka go operacja.

Senator Lidia Staroń również w marcu 2018 roku przeszła ciężki udar. – Po chorobie nie chodziłam, nie mówiłam (…) musiałam wszystkiego nauczyć się na nowo – opowiadała w październiku polityk w rozmowie z „Super Expressem”.

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Staroń w ciepłych słowach zwróciła się do Tomasza Lisa i innych osób, które dotknęła nagła, ciężka choroba. – Przede wszystkim trzeba bardzo chcieć wrócić do zdrowia, mimo trudności ani na moment się nie poddawać. Inaczej żyć, to znaczy zwolnić i też pomyśleć o sobie, jeśli trzeba ćwiczyć, rehabilitować się – tłumaczy senator. – Nie do przecenienia jest też wsparcie bliskich – dodała Staroń.