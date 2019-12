Morawiecki o wynikach wyborów w Wielkiej Brytanii: Nastąpi stabilizacja sceny politycznej

Galeria:

Drugi dzień posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli

Jak wynika z ogłoszonych dzisiaj rano częściowych wyników wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, Partia Konserwatywna premiera Borisa Johnsona będzie mieć bezwzględną większość w nowej Izbie Gmin. Prawdopodobnie oznacza to przyspieszenie prac nad Brexitem, do którego otwarcie dąży premier Johnson.

– Dziś będziemy dyskutować m.in. o Brexicie. Tu zaszła zasadnicza zmiana. Boris Johnson i konserwatyści odnieśli ogromne zwycięstwo. Z perspektywy Polski to zwycięstwo jest istotne, bo nastąpi stabilizacja sceny politycznej w Wielkiej Brytanii – komentował premier Mateusz Morawiecki.

– Mamy nadzieję, że wkrótce nastąpi otwarcie nowego rozdziału, który będzie oznaczał pogłębioną współpracę w zakresie handlu, bezpieczeństwa i współpracy politycznej – dodał polityk.

Premier poinformował też, że dzisiejsze rozmowy dotyczyć będą również strefy euro. – Drugi temat to strefa euro. Ważne jest, że instrument wsparcia dla krajów strefy euro ma swoje lustrzane odbicie w instrumentach dla krajów spoza strefy euro, więc nie dojdzie do żadnego nieproporcjonalnego podziału środków. To było dla nas ważne – podkreślił Morawiecki.

Polityka klimatyczna, wieloletni budżet UE na lata 2021-2027, relacje zewnętrzne oraz bieżące wydarzenia na arenie międzynarodowej to główne tematy posiedzenia Rady Europejskiej, które trwa od wczoraj. Obrady po raz pierwszy prowadził nowy przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.