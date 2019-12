Nowe leki refundowane od stycznia 2020: przełom nie tylko dla chorych na cukrzycę

- Wprowadzamy długo oczekiwanie nowości. Po pierwsze są to nowe leki dla chorych na cukrzycę, dopełniamy w ten sposób listę leków, którymi możemy leczyć pacjentów. Wiemy, że te leki nie tylko obniżają poziom cukru i hemoglobiny glikowanej, ale też zmniejszają ryzyko sercowo-naczyniowe oraz obniżają masę ciała - mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej w ministerstwie.

- Inkretyny będą refundowane dla chorych na cukrzycę, którzy do tej pory nie byli skutecznie leczeni dwoma lekami doustnymi, mają wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe i BMI powyżej 35. Otrzymają je chorzy, którzy jeszcze nie są leczeni insuliną. Na listy refundacyjne trafia też bardzo nowoczesna insulina, która jest połączeniem dwóch analogów insulin; krótko i długodziałającej - wyjaśnił wiceminister Maciej Miłkowski, odpowiedzialny za refundację leków.

Z decyzji cieszy się środowisko diabetologów, którzy o refundację tej grypy leków występowało już od wielu lat. - To wielka rzecz, nowoczesne leki są niezwykle potrzebne, bardzo dziękuję w imieniu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. To nowoczesne, bardzo skuteczne leki, obniżają poziom cukru we krwi, a jednocześnie chronią przed powikłaniami sercowo-naczyniowymi, zawałami serca i udarami. Bardzo znacznie również obniżają masę ciała, co jest ważne, gdyż większość chorych na cukrzycę ma problem z otyłością - mówił prof. Edward Franek, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala MSWiA w Warszawie. - Pewnie byłoby lepiej, gdyby nowoczesne leki były refundowane dla wszystkich chorych, którzy mają do tego wskazania, jeśli to jednak na razie nie jest możliwe, to wybrana grupa jest tą najlepszą. To refundacja bardzo dobrze celowana - ocenił prof. Franek.

Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oceniła, że w ostatnim czasie bardzo dużo dobrego wydarzyło się dla chorych na cukrzycę. - Do niedawna Polska była uważana za skansen, ponieważ jako jedyny kraj w Europie nie dopuszczała nowoczesnych terapii do refundacji. Teraz w bardzo krótkim czasie wiele udało się osiągnąć. Polska dobija do standardów europejskich - zaznaczyła Anna Śliwińska, przypominając o niedawnej refundacji leków z grypy flozyn oraz nowoczesnych systemów do monitorowania poziomu glikemii.



Od stycznia refundowane będą także dwa nowe leki dla chorych na depresję oraz nowy długo działający lek dla chorych na schizofrenię, który będzie można podawać raz na 3 miesiące. Poszerzony zostanie też dostęp do leczenia o nowe wskazania m.in. dla chorych na ciężką astmę alergiczną i wirusowe zapalenie wątroby typu B. Ministerstwo zapowiada też dużą zmianę dla chorych onkologicznie.