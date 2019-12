Szef MEN zaprosi Olgę Tokarczuk? "Jeśli będzie potrzeba z jej strony..."

Olga Tokarczuk odebrała we wtorek Nagrodę Nobla. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w minionym tygodniu. Politycy o twórczości pisarki wypowiadają się w dość różnym tonie. Minister kultury Piotr Gliński przyznał, że nie przeczytał jej książek do końca, ale zamierza zaprosić ją do ministerstwa, by osobiście jej pogratulować.

Interia spytała Dariusza Piontkowskiego, czy zdecyduje się na podobny krok w kierunku Olgi Tokarczuk i czy zaprosi ją do siedziby MEN.

– Nie wiem, czy jest taka potrzeba. Na razie nie planowałem takiego spotkania, ale jeśli ze strony pani Tokarczuk będzie taka potrzeba i chęć, to nie widzę przeszkód, żeby się spotkać – stwierdził w odpowiedzi szef resortu edukacji.

Minister został spytany również o to, czy do kanonu lektur obowiązkowych w szkołach dołączone zostaną książki noblistki. Poprzedni laureaci Nagrody Nobla są tam bowiem szeroko reprezentowani.

– W obecnej podstawie programowej jest jedna z lektur pani Olgi Tokarczuk. Ponadto nauczyciele mają dużą autonomię w realizacji programu. Jeżeli uznają, że jest czas i potrzeba, mogą wprowadzać dodatkowe lektury – wskazał Piontkowski, odnosząc się do opowiadania pt. "Profesor Andrews w Warszawie".