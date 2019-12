"Polityczny kretyn", "barbarzyńca". Mazurek o Frasyniuku

W czwartek późnym wieczorem na stronach Sejmu zamieszczony został obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze przygotowany przez posłów PiS. Projekt ma już numer druku sejmowego. PiS rozszerza przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej opisane w art. 107 ustawy o ustroju sądów powszechnych. Nowelizacja wprowadza również m.in. możliwość złożenia sędziego, który podważa KRS czy prerogatyw prezydenta oraz dokonuje zmian w procedurze wyboru I Prezesa SN. Nakłada też na sędziów obowiązek poinformowania, do jakich partii należeli, w jakich stowarzyszeniach działają oraz jakim nickiem się posługują w portalach społecznościowych.

Pojawiają się liczne głosy krytykujące przedstawione propozycje. Tymczasem Władysław Frasyniuk idzie o krok dalej. Nie tylko wyraża oburzenie pomysłami PiS ws, sądów, ale wzywa opozycję do działania. Były opozycjonista pisze, że " z opresyjną władzą się nie rozmawia, z opresyjną władzą się walczy". "Prosta zasada w rocznicę 13 grudnia. Co zrobisz opozycjo, by obronić sędziów i resztę obywateli? Nie lubicie brzydkich słów? Chcecie grzecznej ulicy? OK. Pamiętajcie, historia do Was krzyczy "... i się nie bać!" – nawołuje Frasyniuk na Twitterze.

"Frasyniuk to polityczny kretyn, który broni tego co zawdzięcza III RP i układowi z Magdalenki" – odpowiada na ten wpis eurodeputowana PiS Beata Mazurek. "Jego knajacki, prowokacjny język służy do wywołania w państwie emocji i awantury. Wpis wymusza pytanie, czy ten barbarzyńca wzywa do przelania polskiej krwi?" – zastanawia się był wicemarszałek Sejmu.