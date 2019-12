Kosiniak-Kamysz oficjalnie kandydatem na prezydenta: To moje największe zobowiązanie

Informację o swoim starcie w przyszłorocznych wyborach prezydenckich prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego przekazał w Zakopanem. Szefową sztabu wyborczego Władysława Kosiniaka-Kamysza została Magdalena Sobkowiak.

– Tu w Zakopanem, startujemy z prekampanią prezydencką, bo chcę ubiegać się o urząd prezydenta RP. Wierzę, że wspólnie możemy zmienić Polskę na lepsze. Zbudować Polskę dla wszystkich, nie dla wybranych, Polskę w którym chce się żyć. (...) Moje największe zobowiązanie to odbudowa wspólnoty narodowej. Wspólnie zastąpmy dialogiem monologi, wspólnie wznośmy mosty porozumienia, nie mury nienawiści. Głęboko wierzę w to, że się uda. Zapraszam Was wszystkich do współpracy – mówił kandydat PSL na prezydenta.

Z kolei szefowa jego sztabu wyborczego podkreśliła: "Startujemy z pensjonatu 'Marzenie' w trasę od Tatr po Bałtyk. Jest w nas ogromna wiara, a przed nami ciężka praca. Zapraszamy do współpracy wszystkich ludzi dobrej woli. Naszym celem jest II tura wyborów, a potem zwycięstwo".