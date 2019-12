Ziemkiewicz do Wałęsy: Bolek, nie podpowiadaj im tego

"Przy okazji grudniowych rocznic nawołuję do pracy i szukania możliwości, by jak najszybciej odsunąć obecnie rządzących Polską od wpływów na niszczenie osiągnięć i dorobku Kraju" – napisał w sobotę na swoim profilu na Facebooku Wałęsa.

To reakcja byłego prezydenta na projekt PiS dotyczący nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych, a także o Sądzie Najwyższym. Nowe przepisy przewidują m.in. drastyczne zaostrzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów oraz zmianę procedury wyboru pierwszego prezesa SN.

Zdaniem Wałęsy "przekroczono możliwości demokratycznego decydowania", a "wybory demokratyczne nie na wszystko pozwalają". "Za wszelką cenę nie można pozwolić na zniszczenie niezależnego sądownictwa. Dość ustępstw" – argumentuje.

"Jeśli PiS uruchomi proces likwidacji sądownictwa, wzywam do ponad milionowego marszu na Warszawę i zrobienia porządku. Będę na czele" – zapowiada Wałęsa. Jego wpis skomentował na Twitterze Rafał Ziemkiewicz.

"Ależ to głupie. Pomijając już wszystko, geografia wyborcza jest taka, że na Warszawę to raczej mogliby pomaszerować pisowcy, żeby zrobić wreszcie porządek z tą lemingozą i tzw. elitami. Bolek, nie podpowiadaj im tego!" – apeluje dziennikarz "Do Rzeczy".