"Prezentuje ciepło, a nie chłód". Tusk zadowolony z wyniku prawyborów w PO

– Trzymałem kciuki za obu kandydatów, ale serce mi bije mocniej, że jest to Małgorzata Kidawa-Błońska – powiedział Donald Tusk pytany przez dziennikarzy o wyniki prawyborów. W jego ocenie to kandydatka "najlepsza z możliwych" do konfrontacji z Andrzejem Dudą.

– Nie zgadzam się fundamentalnie z argumentami, że jest za mało bojowa lub mało charyzmatyczna. Kidawa-Błońska prezentuje ciepło, a nie chłód. Synonimem charyzmy nie jest bycie twardzielem. Polska polityka potrzebuje ludzi gotowych do robienia dobra i działania nie przeciwko ludziom – ocenił były szef Rady Europejskiej.

Do wystąpienia Kidawy-Błońskiej w uszczypliwy sposób odniosła się na Twitterze była rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Polityk przywołała słowa kandydatki PO o tym, że "Polska powinna być normalnym krajem. Powinny być rzeki, zieleń, słońce...". "Wyjątkowo 'błyskotliwa i inteligentna' wizja PL. Chociaż trudno się dziwić – taki poziom, to norma w PO. Zamiast poważnych propozycji dla Polaków tylko kompromitujące frazesy" – oceniła europoseł PiS.