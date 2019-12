Rząd idzie na wojnę z piratami drogowymi. Są propozycje zmian w przepisach

– Piratów na drogach trzeba wyeliminować skutecznie. Trzeba doprowadzić do zmian przepisów ruchu drogowego, żeby zmniejszyć wypadki i śmiertelność na drogach – powiedział premier podczas niedzielnego konferencji prasowej.

O jakie zmiany chodzi? Szef rządu przedstawił konkretne propozycje. – Wprowadzamy pierwszeństwo dla pieszych przed wejściem na pasy; ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h również w nocy; możliwość odebrania prawa jazdy przy przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym – zapowiedział Mateusz Morawiecki.

– W bardzo krótkim tempie wprowadzamy trzy dodatkowe ograniczenia - po pierwsze jest to pierwszeństwo pieszego przed wejściem na pasy. Po drugie jest to ograniczenie do 50 km/h jazdy pojazdów w terenie zabudowanym przez całą dobę (...). Również wdrażamy zasadę, że w sytuacji przekroczenia (prędkości) powyżej 50 km/h poza terenem zabudowanym, to również będzie można odebrać prawo jazdy – tłumaczył polityk.

Oznacza to ujednolicenie systemu ograniczeń prędkości. Taka zmiana to dostosowanie przepisów do norm w Unii Europejskiej. Polska była jedynym krajem, który miał taki system.

Premier zapowiedział powołanie funduszu, który będzie pozwalał dodatkowo zainwestować w infrastrukturę bezpieczeństwa drogowego, taką jak przejścia dla pieszych, ronda i spowalniacze ruchu.