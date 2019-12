Sprawa Banasia. To wzbudziło największe zastrzeżenia CBA

Raport CBA dotyczący prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia jest niejawny i jest objęty klauzulą "zastrzeżone". Wiadomo jednak, że na podstawie zawartych w nim ustaleń Biuro złożyło zawiadomienie do prokuratury, które dotyczyło "nieprawdziwych oświadczeń majątkowych, zatajenie faktycznego stanu majątkowego oraz niedokumentowanych źródeł dochodu. O tym, co wzbudziło największe zastrzeżenia kontrolerów pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

Z ustaleń dziennikarzy gazety wynika, że Marian Banaś nie potrafił się przekonująco wytłumaczyć z przechowywanych przez niego w domu ok. 200 tys. zł, a zeznania podatkowe i rachunki bankowe nie dały odpowiedzi na pytanie skąd pochodzi ta gotówka. Innym zastrzeżeniem było nie wpisanie do oświadczenia majątkowego darowizny od syna w wysokości blisko 2 mln zł, której dokonał po sprzedaży kamienicy w Krakowie. "Nieruchomość zbył w połowie sierpnia tego roku, tuż przed wyborem na prezesa NIK" – czytamy.

To jednak nie wszystko. Wątpliwości CBA wzbudziła także jedna z inwestycji prezesa NIK. Chodzi o rzeźbę w której ulokował 60 tys. zł i która przyniosła mu zysk w wysokości 10 tys. zł. "Zazwyczaj odbywa się to poprzez zakup certyfikatów, a nie fizyczne nabycie dzieła sztuki" – podkreśla "DGP". Gazeta wskazuje na interesujący wątek tej sprawy. Otóż alternatywną inwestycję proponowała piramida finansowa oparta o rynek dzieł sztuki i rozkręcona przez Polkę ze szwedzkim paszportem. Sprawa ta jest przedmiotem działań prokuratury. Ludzie mieli łącznie stracić ok. 300 mln zł.

Więcej w poniedziałkowym numerze "DGP".