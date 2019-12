Tokarczuk spotkała się z Grodzkim. "Rozmowa była fascynująca i bardzo inspirująca"

To już pewne. Będzie wniosek do prezydenta o ułaskawienie Śpiewaka

To, co się wydarzyło, jest skandaliczne. Zostałem uczyniony kryminalistą. To sygnał dla wszystkich zajmujących się reprywatyzacją, żeby siedzieli cicho. Będę składał wniosek o ułaskawienie do prezydenta - poinformował Jan Śpiewak.