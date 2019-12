RMF FM: Ta komisja istnieje tylko na papierze

W sierpniu parlament przyjął ustawę o Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15. W myśl zapisów ustawy wśród zadań komisji jest m.in. wydawanie postanowień o wpisie do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz zawiadamianie odpowiednich organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa pedofilii. Komisja ma także identyfikować zaniedbania i zaniechania w wyjaśnianiu przypadków nadużyć seksualnych. Jej celem będzie edukowanie społeczeństwa.

Komisja została powołana jako organ niezależny od innych organów władzy państwowej. Zgodnie z ustawą, powinna składać się z siedmiu członków: trzech powoływanych przez Sejm, jednego Senat, po jednym członku powoływanym przez prezydenta, premiera oraz rzecznika praw dziecka.

Jak się jednak okazuje, komisja istnieje tylko na papierze. Z ustaleń RMF FM wynika, że żadna z instytucji, które mają wyznaczyć do niej swoich przedstawicieli do tej pory nie wyłoniła kandydatów. Jakiekolwiek prace w tym zakresie ma prowadzić jedynie biuro Rzecznika Praw Dziecka. "Sejm nie prowadzi żadnych prac, podobnie zresztą jak Senat. Nic nie dzieje się w Kancelarii Prezydenta" – czytamy na RMF24.pl. Ta ostatnia w rozmowe z dziennikarzem rozgłośni podkreśla, że czeka na działania Sejmu. Co z Kancelarią Premiera? W tej - donosi RMF FM - Podobnie jest w Kancelarii Premiera, w której musi jeszcze powstać rozporządzenie, umożliwiające powołanie urzędu obsługującego komisję. "Mają w nim pracować 44 osoby, na których pensje co roku trzeba będzie wydać cztery i pół miliona złotych. Kolejne półtora miliona to koszt wynajmu siedziby" – czytamy.