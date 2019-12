"Granda". Cejrowski: Teraz mam wprost pretensje do PiS

W ostatnim czasie podróżnik nie kryje swojego rozczarowania Prawem i Sprawiedliwością. Często podnoszonym przez niego powodem swojej niechęci do partii rządzącej jest brak działań mających na celu zwiększenie prawnej ochrony życia dzieci nienarodzonych. To była przyczyna dla której zdecydował się w ostatnich wyborach poprzeć Konfederację. Teraz Wojciech Cejrowski przyznaje że to nie jedyne jego zastrzeżenie do PiS.

– "Gdzie jest wrak?" to także moje hasło – powiedział Wojciech Cejrowski. – Chcę żeby ten wrak odzyskano za cenę zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją, bo to jest nasza własność. To jest grandą, że żadna władza nie umie tego odebrać. Nie zrobili tego, kłamali – dodawał.

Podróżnik zwrócił uwagę, że za rządów Platformy Obywatelskiej mieliśmy pretensje do Donalda Tuska, "który się przytulał do Putina". – Teraz mam pretensję wprost do PiS, który obiecywał swoim wyborcom, część osób oddała głosy na PiS być może również z tego powodu, że sprawy polskie będą załatwiali twardziej niż poprzednicy. Nie wykonali swojej obietnicy wyborczej, czyli granda – skwitował.