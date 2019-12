"Zaskoczą Was". Premier publikuje zdjęcia z wyjątkowego spotkania

My też chcemy nieść pomoc ludziom, dlatego bardzo dziękuję za to Betlejemskie Światło Pokoju, jest ono nam potrzebne - mówił dziś do harcerzy premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu opublikował na Facebooku zdjęcia z uroczystości. "Zaskoczą Was" - napisał.

W Kancelarii Premiera Rady Ministrów odbyła się uroczystość przekazania przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Zgodnie z tradycją, Związek Harcerstwa Polskiego otrzymuje Światło od słowackich skautów. Jego przekazanie odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Hasłem tegorocznej sztafety jest "Światło, które daje moc". – Jeśli to jest światełko, które daje moc, to bardzo tego potrzebujemy. Harcerze niosą dobro i pomoc – mówił premier podczas uroczystości. – Bardzo dziękuję za Betlejemskie Światło Pokoju. Niech ono rozświetla życie Polaków i niech życie w Polsce będzie coraz lepsze – dodał. Mateusz Morawiecki opublikował na Facebooku zdjęcia z dzisiejszej wizyty harcerzy ZHP w KPRM. "Te zdjęcia Was zaskoczą. Na rządowych fotelach zasiedli bowiem niezwykli Goście, Harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy przynieśli nam Betlejemskie Światło Pokoju. Jak widać na zdjęciach atmosfera tego spotkania była pełna życzliwości i radości, ale taka też jest symbolika Betlejemskiego Światła" – napisał. Czytaj także:

