Tusk cytuje sam siebie i pisze o "tych, co chcą bezkarnie kraść". Riposta Horały

"Wszędzie tam, gdzie władza rzuca się na niezależne sądownictwo, zawsze w końcu okazuje się, że chodzi jej o to samo: żeby móc bezkarnie kraść. A jedyną metodą, by ją powstrzymać, jest twardy opór ludzi" – to właśnie ten cytat z samego siebie Donald Tusk postanowił umieścić na Twitterze. "Ten cytat coraz bardziej aktualny" – dodał we wpisie były premier, odnosząc się do nieustającego sporu na linii władza - sądy.

Post szefa Europejskiej Partii Ludowej rozbawił internautów. Na wpis Tuska odpowiedział też Marcin Horała, przewodniczący prowadzonej w Sejmie VIII kadencji komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT.

"Projekcja (od łac. proiacere, wyrzucać przed siebie) – mechanizm obronny polegający na przypisywaniu innym własnych niepożądanych uczuć, poglądów, zachowań lub cech najczęściej negatywnych" – skomentował polityk.