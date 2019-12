"Chcą zdławić niezawisłość sędziowską". W czwartek protesty w całej Polsce

W czwartek w całej Polsce mają się odbyć protesty przeciw tzw. ustawe dyscyplinującej sędziów. Chodzi o projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. W myśl przepisów sędziemu publicznie kwestionującemu niezależność sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa może grozić wykluczenie z zawodu. Dodatkowo według ustawy możliwe będzie przeniesienie sędziego do innego miejsca pracy i kara finansowa. Sędziowie będą musieli informować do jakich partii należeli, w jakich stowarzyszeniach działają oraz pod jakim nickiem funkcjonują w portalach społecznościowych.

Rzecznik rządu przekazał, że głosowanie w Sejmie nad projektem odbędzie się najprawdopodobniej podczas rozpoczynającego się w czwartek posiedzenia Sejmu.

We wtorek rzedstawiciele walczących z reformą sądownictwa stowarzyszeń prawniczych w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zorganizowali konferencję, podczas której wzywali Polaków do protestów. – Apeluję zwłaszcza do ludzi młodych – jeżeli cenicie wolność, chcielibyśmy, abyśmy razem spotkali się jutro pod Sejmem, a w całej Polsce pod sądami. Mapa tych spotkań jest dostępna w internecie – mówił były rzecznik KRS i członek Stowarzyszenia Sędziów „Themis” Waldemar Żurek.

– Wczoraj w PE odbyła się debata nt. stanu praworządności w Polsce, podyktowana m.in. ostatnimi wydarzeniami po wyroku TSUE. Widzimy, jaka jest reakcja polskich władz na wyrok TSUE. Ona pokazuje ewidentne intencje rządzących, a mianowicie niewykonanie wyroku TSUE – nawoływał z kolei adwokat Michał Wawrynkiewicz, współtwórca inicjatywy „Wolne Sądy”.

Prawnik prof. Marcin Matczak mówił: – Chcą zdławić niezawisłość sędziowska i (…) aby sędziowie nie kwestionowali jakichkolwiek antykonstytucyjnych i antyeuropejskich ruchów ze strony władzy. (…) Sytuacja jest bardzo poważna. Zapraszamy Państwa wszystkich bardzo gremialnie na ulice miast i miasteczek w całej Polsce, aby wyrazić sprzeciw wobec tego, co się dzieje.

Protesty mają się rozpocząć o godz. 18. W Warszawie manifestację zaplanowano przed gmachem parlamentu.