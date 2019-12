Upadek na Wästberga

Wychodzi facet odziany we frak, który z nazwiska nazywa się Per Wästberg, i on jest z Akademii Szwedzkiej (to akurat wiedziałem, że jest taka akademia, nawet mam wyrobione zdanie o tej akademii, ale co ja będę tu państwu humory psuł). I on wygłasza laudację (rodzaj napuszonego podlizywania się aprobowanego elitarnie) na cześć Olgi Tokarczuk, która dostała literackiego Nobla.