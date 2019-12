Sienkiewicz wbija szpilę PO. "Pora poważnie o tym porozmawiać"

"Strona główna Instytutu Obywatelskiego Platformy Obywatelskiej dnia 17.12.2019. To nie dowcip. Chyba pora poważnie o tym porozmawiać. Nie tylko o stronie IO" – napisał Sienkiewicz na Twitterze.

Polityk dołączył zrzut ekranu ze strony Instytutu Obywatelskiego, na której widnieją życzenia wielkanocne. "Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy Zespół Instytutu Obywatelskiego" – czytamy.

Pod wpisem Sienkiewicza zaroiło się od komentarzy. "Dla niektórych Wielkanoc, Boże Narodzenie, Chanuka i Ramadan to bez różnicy, ważne żeby ajfony nie podrożały", "Oj tam, oj tam. Jeszcze tylko Walentynki i już Wielkanoc. Zleci jak z bicza strzelił" – to tylko część twórczości internautów.

Instytut Obywatelski działa od marca 2010 r. To polityczny think tank stanowiący eksperckie zaplecze Platformy Obywatelskiej. Motto IO brzmi: "Myślimy, by działać. Działamy, by zmieniać".

Bartłomiej Sienkiewicz jest byłym ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska. Usunął się w cień po aferze podsłuchowej. Był jednym z jej głównych bohaterów. W ostatnich wyborach startował z list Koalicji Obywatelskiej i dostał się do Sejmu. Dziś jest posłem.