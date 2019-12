Prof. Bralczyk skomentował słowa Tuska. Były premier nie będzie zadowolony

Donald Tusk odwiedza kolejne polskie miasta w celu promocji swojej najnowszej książki "Szczerze". Do nietypowej sytuacji doszło podczas ostatniego autorskiego spotkania we Wrocławiu. Gdy wypłynął temat ewentualnego polexitu szef EPP przytoczył nietypową wypowiedź w tym temacie. – Ktoś złośliwie i nie wulgarnie, bo to jest tylko potencjalnie wulgarny skrót myślowy, na Twitterze napisał, że nie grozi nam żaden polexit, tylko wypierpol. I domyślam się, o co autorowi chodziło – stwierdził Tusk.

Do jego słów odniósł się językoznawca prof. Jerzy Bralczyk. Jego opinia na pewno nie spodoba się byłemu premierowie. – Uważam to za wysoce niestosowne. Owszem, na używanie takich słów mogą sobie pozwolić użytkownicy mediów społecznościowych, ale nie mężowie stanu. Politykowi po prostu nie wypada. Ma to wydźwięk bardzo niesympatyczny – ocenił.

Językoznawca zwrócił uwagę, że z kolei słowo "polexit" - choć powstało z dwóch słów - jest sformułowaniem poprawnym. Jego - podkreślił - możemy używać z powodzeniem.