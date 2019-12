"Chce mieć pełną kontrolę". Banaś wprowadza zmiany w NIK

Jak wynika z rozporządzenia do którego dotarło RMF FM, wiceprezesi Najwyższej Izby Kontroli podczas nieobecności prezesa nie mogą podejmować właściwie żadnych decyzji personalnych. Nie mają prawa samodzielnie decydować o nawiązywaniu, zmianie i rozwiązywaniu umów o pracę.

"Wiceprezesi nie mogą też zmieniać upoważnień udzielonych przez szefa NIK. Dodatkowo wiceprezesi, zastępujący prezesa, nie mają możliwości zmiany struktury organizacyjnej NIK i właściwości poszczególnych jednostek" – czytamy.

Jak wskazuje rozgłośnia, wszystko wskazuje na to, że Marian Banaś chce mieć pełną kontrolę nad kluczowymi decyzjami w NIK. Ma też nie dopuszczać do tego, żeby wiceprezesi wprowadzili do Izby "swoich ludzi".

Zastępcami prezesa NIK są Tadeusz Dziuba i Marek Opioła. Pod koniec listopada ich kandydatury pozytywnie zaopiniowała sejmowa komisja ds. kontroli państwowej. Tego samego dnia (27 listopada - red.) marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła im akty powołania na te stanowiska.