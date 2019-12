Ursula von der Leyen: Polska poprosiła o więcej czasu

Przypomnijmy, że Polska jako jedyny kraj Unii nie będzie zobowiązana do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. To wynik negocjacji z udziałem premiera Morawieckiego, podczas szczytu Rady Europejskiej w ubiegłym tygodniu.

Dzisiaj w trakcie wystąpienia w PE w Strasburgu, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odniosła się do decyzji względem Polski. Jak tłumaczyła polityk, decyzje dotyczące klimatu są szczególnie ważne ponieważ ludzkość za długo korzystała z zasobów naturalnych w zamian produkując śmieci i zanieczyszczenia.

Ursula von der Leyen podkreśliła, że różne państwa w UE mają różne punkty wyjścia, jeśli chodzi o transformację energetyczną i problemy, z którymi muszą się zmagać. Jak tłumaczyła, z tego właśnie powodu Polska poprosiła o więcej czasu, ponieważ będzie musiała dokonać transformacji w dużych regionach, w których wydobywa się ciągle węgiel, podobnie jak na wschodzie Niemiec.