Były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk odwiedza kolejne polskie miasta w celu promocji swojej najnowszej książki "Szczerze". Do nietypowej sytuacji doszło podczas ostatniego autorskiego spotkania we Wrocławiu. Gdy wypłynął temat ewentualnego polexitu szef EPP przytoczył nietypową wypowiedź w tym temacie. – Ktoś złośliwie i nie wulgarnie, bo to jest tylko potencjalnie wulgarny skrót myślowy, na Twitterze napisał, że nie grozi nam żaden polexit, tylko wypierpol. I domyślam się, o co autorowi chodziło – stwierdził Tusk.

Temat Polexitu będzie wracać

Ostatnie działania Tuska i jego słowa z Wrocławia komentował w studiu Polskiego Radia 24 dr Łukasz Jasina z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Jak stwierdził dr Jasina, Tusk od początku grudnia, kiedy przestał pełnić stanowisko szefa Rady Europejskiej, nie hamuje się i wygłasza ostre opinie. – To jest przedsmak tego, co będziemy mieli, ten konflikt będzie narastał – tłumaczł historyk w rozmowie z Antonim Trzmielem.

Zapytany o temat polexitu, dr Jasina stwierdził też, że teza o chęci wyjścia Polski z Unii Europejskiej jest nieracjonalna. – Nie uważam, że może do tego dojść – mówił historyk, przyznając jednocześnie, że sam temat polexitu będzie wracać. – Polexit nie umiera jako news, pojawia się regularnie od 2016 roku. Ale bardzo słabo działa na polskie społeczeństwo, gdzie się to całkiem zdewaluowało (…) nie ma w Polce przyzwolenia na wyjście z Unii – dodał dr Jasina.