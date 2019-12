PiS traci najwięcej, ale wciąż prowadzi. Najnowszy sondaż

Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje się na prowadzeniu, choć w stosunku do wyników wyborów zaliczyło spadek poprarcia o niespełna 3 punkty procentowe. W październikowych wyborach partia Kaczyńskiego zdobyła 43,6 procent.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 27-procentowym wynikiem. To spadek o niespełna 0,5 pkt. proc. w porównaniu do wyniku wyborczego. Ostatnie miejsce na podium należy do Lewicy, na którą chęc oddania głosu deklaruje 12 procent badanych. W październiku na komitet wyborczy SLD zagłosowało 12,6 procent.

Swoją reprezentację w Sejmie niezmiennie miałaby Konfederacja, która może liczyć na poparcie na poziomie 7 proc. (w wyborach - 6,8 proc.). Tyle samo w sondażu uzyskała Koalicja Polska (PSL i Kukiz'15). W tegorocznych wyborach zagłosowało na ten komitet 8,6 procent.

3 proc. pytanych nie potrafiło powiedzieć na kogo oddałoby dzisiaj swój głos wskazując odpowiedź "Nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem". Kolejne 3 proc. nie chciało udzielić odpowiedzi.