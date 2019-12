Tomasz Lis wyszedł ze szpitala. Zamieścił znaczący wpis

10 grudnia Tomasz Lis trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Na Mazury pojechał, by przeprowadzić wywiad z sędzią Pawłem Juszczyszynem, który zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia do KRS.

W poniedziałek dziennikarz zdecydował się osobiście skomentować swój stan zdrowia w wiadomości SMS, która została odczytana podczas wręczenia nagród im. Teresy Torańskiej. Nie ujawnił, co mu dolega, ale napisał, że czeka go "długa i żmudna rehabilitacja".

Teraz poinformował, że wrócił do domu. Opublikował na Twitterze zdjęcie karetki pogotowa na tle bloków. "Coming home" – napisał Tomasz Lis.

"Tomek, dasz radę", "Szybkiego powrotu do pełnej sprawności", "Zdrowia i siły!", "Powodzenia, panie Tomaszu", "Chłopie, odpocznij, zdrowiej", "Nie warto ryzykować zdrowia dla pracy" – czytamy w komentarzach.