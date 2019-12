Zjednoczona Prawica osiągnęła porozumienie. Gowin zapowiada poprawki do projektu PiS

Dzisiaj popołudniu w Sejmie zakończyło się pierwsze czytanie projektu PiS nowelizacji m.in. Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym, który przewiduje m.in. zmiany w systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i modyfikację procedury wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Większość posłów nie zgodziła się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji i skierowała go do komisji. CZYTAJ WIĘCEJ

Porozumienie zapowiada poprawki do projektu PiS

W odpowiedzi na protesty opozycji, wicepremier Jarosław Gowin poinformował o planach zgłoszenia poprawek do nowelizacji.

– Zaproponujemy zmiany do kilku artykułów, które są najbardziej dyskusyjne. Artykuł 88, 107. To są te największe kontrowersje. Pierwszy dot. zakresu aktywności sędziów w mediach społecznościowych i zakresu kontroli nad tego rodzaju aktywnością – nazwijmy to – obywatelską. Drugi artykuł dotyczy sankcji dyscyplinarnych – poinformował w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie wicepremier Gowin.

– Jest porozumienie w ramach Zjednoczonej Prawicy. Te poprawki będą przegłosowane wspólnie przez posłów PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski – dodał polityk.