Nieznani sprawcy zniszczyli pomnik. gen. Sosnkowskiego

Jak opisuje serwis, wykonany z piaskowca janikowskiego przez artystę rzeźbiarza Ksawerego Józefa Dąbrowskiegopomnik generała Sosnkowskiego, odsłonięto uroczyście w listopadzie 2018 roku. W weekend ktoś uszkodził pomnik. Sprawca oderwał generałowi głowę, która z hukiem spadła na granitową kostkę brukową okalającą cokół pomnika, o czym świadczą ślady piaskowca.

O sprawie dyrektor szkoły powiadomił policję, w Antoniowie na oględzinach był również twórca pomnika. Monument jest wyjątkowy – to jedyny pomnik ukazujący postać generała Sosnkowskiego w całości. Pozostałe to popiersia. Pomnik powstał w Antoninowie nieprzypadkowo. To właśnie generał Sosnkowski przed osiemdziesięciu laty wmurował kamień węgielny pod budowę nowej szkoły, wskazując miejsce jej powstania. Następnie placówka otrzymała jego imię.

Do sprawy odniosło się Wojskowe Biuro Historyczne, które funkcjonuje pod patronatem gen. Kazimierza Sosnkowskiego. "WBH z oburzeniem przyjęło informacje o zbeszczeszczeniu pomnika gen. Sosnkowskiego przed szkołą w Antoniowie. WBH i @MON_GOV_PL wspierało budowę pomnika - jednego z największych polskich bohaterów XX wieku" – czytamy na Twitterze. Instytucja apeluje do policji o szybkie i skuteczne działanie.