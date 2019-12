"Część z was to gołodupcy...". Mocny wpis byłego posła

Były poseł Kukiz'15 zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym odniósł się do oświadczeń majątkowych posłów. Jaskóła przyznał, że kilka z nich zrobiły na nim negatywne wrażenie. W jego wpisie padło wiele mocnych słów.

"I wy chcecie mi mówić jak naprawiać Polskę i dawać recepty gospodarcze? To jest katastrofa. Niektórzy ludzie nie mają dosłownie NIC lub prawie nic. Ludzie! W waszym wieku miałem dom, 2 mieszkania, samochód i 3 dzieci. Szok! Szczerze? Część z was to gołodupcy... wybaczcie, ale tak własnie myślę. Jesteście kompletnie niewiarygodni! I może zamiast ubiegania się o najwyższe urzędy w państwie zacznijcie od własnego mieszkania (kąta do życia), domu" – podkreślił i dodał: "Żadnych oszczędności lub nikłe, żadnej własności - do cholery jak się ma 30 - 40 lat TO COŚ JUŻ POWINIENEŚ MIEĆ NA WŁASNOŚĆ... powinieneś mieć jakąś historię dorobku. Ja pracowałem na trzy etaty... niech to szlag. Wśród nich kandydaci na Prezydenta Polski...".

Wczoraj pisaliśmy o oświadczeniu majątkowym posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego, który zadeklarował, iż nie posiada żadnego majątku a w mijającym roku nie miał żadnych dochodów. Jedyne dane jakie wpisał w oświadczeniu to imię i nazwisko, data urodzenia i zawód – "wolny". W każdej innej rubryce wymagającej wpisania konkretnej informacji, poseł KO wpisał: "nie dotyczy".