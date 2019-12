"Kiedy jeszcze byliśmy w nie najgorszych relacjach...". Tusk o Kaczyńskim

Polityk był dziś gościem Jacka Żakowskiego na antenie TOK FM. W rozmowie padło wiele słów na temat prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Były premier przyznał, że kiedy był jeszcze z nim w nie najgorszych relacjach, czasem dokuczał mu, że jest "kieszonkowym dyktotorem".

Tusk o Kaczyńskim: On obsesyjnie cierpi...

We fragmencie rozmowy dotyczącym zaproponowanych przez PiS zmian w sądownictwie i ostatnich wydarzeń w Sejmie, Donald Tusk stwierdził, że "najwyraźniej prezes Kaczyński i PiS są bardzo zdeterminowani, żeby uzyskać polityczną kontrolę nad sądami" i ta determinacja wykracza poza jego "możliwości interpretacyjne".

Wskazywał, że być może chodzi o "uzyskanie statusu bezkarności". Zdaniem Tuska, najbliżej prawdy jest jednak inna interpretacja. – Znam Kaczyńskiego od dziesięcioleci. W polityce znam go od tej strony wręcz perfekcyjnie. On obsesyjnie cierpi, kiedy w jego najbliższym otoczeniu coś nie jest mu podporządkowane. On dlatego tak często tracił w polityce, teraz ma swój polityczny sezon. I dla niego to, co jest w zasięgu ręki, to jest cała Polska. Myśl o tym, że ktoś mu nie podlega, że ktoś nie wykonuje poleceń, jest dla niego bolesna – przekonywał gość Jacka Żakowskiego.