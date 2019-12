Kulisy głośnego odejścia z Wiosny. "Biedroń tylko z pozoru jest sympatycznym człowiekiem"

28 października europoseł Sylwia Spurek poinformowała, że odchodzi z ugrupowania Roberta Biedronia. "To nie jest Wiosna, do której wstępowałam, ale będę pamiętała tę, do której wstąpiłam. Jest tam wiele osób, które cenię i liczę na współpracę z nimi" – napisała. Polityk dodała też, że będzie niezależną posłanką we frakcji socjaldemokratów.

Jak pisze dziś serwis Interia, wszyscy zachodzili wówczas w głowę o powody, dla których po kilku miesiącach w PE Spurek zdecydowała się porzucić kolegów i swojego lidera. Dziennikarze portalu piszą o kulisach tej decyzji. Według ich infromatora z Parlamentu Eurpejskiego przyczyna tkwiła w relacjach posłanki z Robertem Biedroniem.

– Sylwia Spurek odeszła z Wiosny przez Roberta Biedronia, który źle ją traktował. Lider Wiosny tylko z pozoru jest czarującym, sympatycznym człowiekiem. W rzeczywistości ma bardzo trudny charakter – podkreśla w rozmowie z Interią jeden z europosłów.

Serwis wskazuje, że konfilty członków partii z jej liderem było widać także na zewnątrz. Zauważa, że w ważnych konferencjach prasowych brał udział sam Biedroń, choć Wiosna ma trzech przedstawicieli w PE. Interia przywołuje też sytuację, która miała miejsce kilka miesięcy temu. Chodzi o udzielenie przez Wiosnę poparcia kandydatowi na komisarza ds. rolnictwa Januszowi Wojciechowskiemu. – Pytaliśmy o wypowiedzi, a także pewne zachowania pana kandydata na komisarza ds. rolnictwa, dotyczące spraw związanych z praworządnością. Tutaj padły odpowiedzi, które nas satysfakcjonują – przywołuje wypowiedź Biedronia Interia. Tymczasem, jak się okazuje, w spotkaniu tym udział wziął... sam lider Wiosny i zdaniem informatorów serwisu, nie był to przypadek.