Brudziński: Klasyczny "budyń" celebryta

"Hańba!, "Konstytucja!" – takimi okrzykami na przyjęcie ustawy zareagowała opozycja. Wcześniej posłowie odrzucili kilkadziesiąt poprawek zgłoszonych przez partie opozycyjne. Za ustawą opowiedziało się 233 posłów, przeciw było 205, a 10 wstrzymało się od głosu. Już w nowym roku przepisami zajmie się Senat.

Zdaniem Romana Giertycha przyjęcie przepisów jest skandaliczne. Jak można się było spodziewać, odpowiedzialnością za złego jego zdaniem przepisy, obarcza prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Jarosław Kaczyński zostanie oceniony przez historię jako zdrajca umowy społecznej jaką jest Konstytucja, który próbował wprowadzić w Polsce autorytarny system na wzór państw komunistycznych. Hańba!" – pisze były szef LPR.

Na odpowiedź nie było trzeba długo czekać. Głos w sprawie zabrał europoseł PiS Joachim Brudziński. Były szef MSWiA punktuje Giertycha: "Roman Giertych zostanie oceniony przez historię jako zdrajca Młodzieży Wszechpolskiej którą odrodził i namówił do protestów wobec wejścia Polski do UE. Porzucił ich łaszac się do lewackich elyt. Został śmiesznym pupilkiem TVN-u i GW jako klasyczny „budyń” celebryta. Hańba".

Przepisy to odpowiedź na próby podważania statusu sędziów wybranych przez nową KRS. Projekt wprowadza m. in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Odpowiedzialność obejmie także działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz działania o charakterze politycznym.

Znaczna część projektu, to zmiany odnoszące się do sędziowskiego samorządu. Mają zostać wprowadzone także zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.